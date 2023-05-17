شقيق عادل إمام يكشف مصير فيلم الواد وأبوه: ما زال فكرة على ورق

قال المنتج عصام إمام، شقيق النجم الكبير عادل إمام، إنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل تتعلق بـ فيلم الواد وأبوه، المقرر أن يعود به الزعيم إلى السينما بعد غياب نحو 12 عاما، بالتعاون مع نجله الفنان محمد إمام.

فيلم الواد وأبوه ما زال فكرة لم تكتمل أركانها

وقال عصام إمام في تصريحات لـ«الوطن»، إن فيلم الواد وأبوه، ما زال مجرد فكرة على الورق، وافق عليها الزعيم وتحمس لها، وتم اختيارها ليعود من خلالها إلى شاشة السينما، وأن يكون معه الفنان محمد إمام، والإخراج لشقيقه رامي إمام.

وأشار إلى أنه حتى الآن لا توجد أي خطوات جديدة نحو اختيار الكاتب والسيناريست الذي سيحول الفكرة إلى سيناريو وحوار، أو اختيار فريق العمل من الممثلين، مضيفا: «عندما تكون هناك أي تفاصيل جديدة في هذا الموضوع، بالتأكيد سنعلن عنه».

فيلم زهايمر آخر ظهور سينمائي للزعيم

وكان آخر ظهور سينمائي للزعيم عادل إمام، من خلال فيلم زهايمر عام 2010، ليختفي بعدها عن الساحة السينمائية بعد سنوات طويلة قضاها أمام شاشة السينما بدأت في ستينيات القرن الماضي، قدم خلالها العديد من الأفلام الناجحة.