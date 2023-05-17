كيف ساهم صلاح ذو الفقار في شهرة عادل إمام؟.. الحكاية بدأت بـ«مراتي مدير عام»

يحتفل «الزعيم» عادل إمام، اليوم، بعيد ميلاده الـ83، حيث قدم المئات من الأعمال الفنية ما بين سينما وتليفزيون ومسرح، وذلك على مدار 60 عاما، حيث بدأ مشواره الفني عام 1962، ثم توالت الأعمال الفنية واحدة تلو الأحرى، ونجاح تلو الآخر.

بداية عادل إمام الفنية

وكانت بداية عادل إمام الفنية، من خلال الفنان الكبير الراحل صلاح ذو الفقار، حيث قام بتقديمه في فيلم «مراتي مدير عام»، الذي كان من بطولة شادية، توفيق الدقن، كريمان، شفيق نور الدين، هالة فاخر، الضيف أحمد، وغيرهم من النجوم.

وتوالت بعد ذلك مشاركات عادل إمام فى أعمال صلاح ذو الفقار، كان أبرزهم فيلم «كرامة زوجتي» عام 1967، وعفريت مراتي عام 1968، حيث كانت جميع الافلام فى اطار الكوميدي ومُزج بالرومانسية.

كما ظهر في الأفلام الكوميدية المدموجة بعنصر من الإثارة مثل «لصوص لكن ظرفاء» عام 1968، بمشاركة أحمد مظهر وماري منيب، وفيلم برج العذراء «1970» بطولة صلاح ذو الفقار وناهد شريف.

آخر مشاركة فنية للفنان عادل إمام

ويغيب عادل إمام عن الساحة الفنية منذ أكثر من 3 سنوات، حيث كان آخر عمل فني له عام 2020، وكان مسلسل «فلانتينو» الذي كانت تدور أحداثه حول امتلاك نور عبدالحميد الشهير بـ«فلانتينو» وزوجته عفاف، سلسلة مدارس يطلق عليها اسم «مدارس فلانتينو»، ونتيجة لقوتها وسيطرتها على مجرى الأمور، تنشأ بينهما العديد من الخلافات طوال أحداث المسلسل، ومن هنا تبدأ المغامرة والمفاجآت.