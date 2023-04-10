آخر أبريل نهاية الفترة المحددة لتقديم إقرار «ضريبة المرتبات»

أكد مختار توفيق رئيس مصلحة الضرائب، أن آخر أبريل نهاية الفترة المحددة لتقديم الإقرار الربع سنوي الخاص بضريبة المرتبات وما في حكمها عن الفترة الأولى من عام 2023، موضحًا به عدد العاملين وإجمالي المرتبات وما في حكمها المنصرفة خلال الثلاثة أشهر السابقة، والمبالغ المستقطعة تحت حساب الضريبة والمبالغ التي جرى سدادها للمصلحة، والتعديلات التى طرأت على عدد العاملين بالزيادة أو النقص.

أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة

وأشار إلى أن هناك عدد من الالتزامات الأخرى على أصحاب الأعمال والملتزمين بدفع الإيرادات الخاضعة للضريبة على المرتبات وما في حكمها، منها حجز مبلغًا تحت حساب الضريبة المستحقة، وتوريده إلى المأمورية المختصة خلال الخمسة عشر يومًا الأولى من كل شهر.

الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية

وأضاف رئيس مصلحة الضرائب أن شهر أبريل يشهد التزامًا آخر على جهات الالتزام، وهو تقديم نموذج 41 خصم وتحصيل وتوريد المبالغ التي جرى خصمها أو تحصيلها تحت حساب الضريبة الضريبة من أي شخص من أشخاص القطاع الخاص عن الفترة الأولى من سنة 2023 في موعد أقصاه نهاية شهر أبريل.

وطالب جميع الممولين بضرورة الالتزام بتقديم الإقرارات والنماذج الضريبية في مواعيدها المقررة، وذلك تجنبًا للعقوبات الواردة بقانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.