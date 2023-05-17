تفاصيل استهداف موكب أمريكي في نيجيريا.. مصرع 4 أشخاص واحتراق سيارة

شهدت منطقة الجنوب الشرقي في نيجيريا، أمس، هجوما مسلحا استهدف موكباً أمريكياً، أسفر عن مقتل 4 أشخاص، وكشفت السلطات النيجيرية والأمريكية، تفاصيل الهجوم المسلح الذي استهدف الموكب الأمريكي جنوب شرق البلاد.

هجوم مسلح بولاية أنامبرا الجنوبية الشرقية

وفتح المهاجمون النار على السيارات بمنطقة الحكومة المحلية في أوجبارو بولاية أنامبرا، أحد بؤر العنف الانفصالي في المنطقة، ما أسفر عن مقتل شخصين من عناصر قوة الشرطة المتنقلة وموظفين بالقنصلية، وأضرم المسلحون النيران في جثثهم وسياراتهم.

وقال المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، إيكينجا توتشوكوو، إن الموكب لم يضم أي مواطن أمريكي، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي وقت سابق، أشارت الحكومة النيجيرية، إلى مقتل 30 شخصا على الأقل جراء هجوم مسلح وسط البلاد، وفقا لما ذكرته قناة «العربية» الإخبارية.

وينشط في منطقة جنوب شرق نيجيريا، انفصاليون صعدوا هجماتهم في السنوات الأخيرة، فيما ينسب مسؤولون نيجيريون هجمات تستهدف الشرطة أو المباني الحكومية، إلى «الحركة الاستقلالية للشعوب الأصلية في بيافرا» التي يصفونها بأنها منظمة إرهابية.

مسلحون يخطفون 3 أشخاص

وقال المتحدث باسم الشرطة النيجيرية، في بيان، إن وحدات أمنية مشتركة تم نشرها في الموقع، لكن المسلحين تمكنوا من خطف عنصرين في الشرطة وسائق، مشيرا إلى إطلاق عملية بحث وإنقاذ، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.

من جانبه، قال منسق الاتصالات الاستراتيجية في مجلس الأمن القومي الأمريكي بالبيت الأبيض، جون كيربي، إن موكباً أمريكيا في نيجيريا تعرّض لهجوم لم يسفر عن إصابة أي مواطن أمريكي.

وكانت وزارة الخارجية الأمريكية، أكدت في وقت سابق، الهجوم، وأوضح متحدث باسمها، أن أفراد البعثة الأمريكية في نيجيريا يشاركون في التحقيق مع أجهزة الأمن النيجيرية.