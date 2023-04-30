استسلام 135 من أعضاء بوكو حرام للسلطات في شمال شرق نيجيريا

أكدت مصادر رسمية في نيجيريا قبل قليل، أن نحو 135 من العناصر المسلحة في جماعة «بوكو حرام» المتطرفة سلموا أنفسهم للسلطات في منطقة «باما» المحلية، شمال شرق البلاد، في أعقاب الهجوم الذي تشنه القوات الحكومية على مواقع عناصر الجماعة المتطرفة، منذ ما يقرب من أسبوع.

إلقاء الأسلحة والاستسلام للسلطات المحلية

وذكرت وسائل إعلام نيجيرية، اليوم الأحد، أن أعضاء الجماعة الإرهابية ألقوا أسلحتهم عقب أيام من التضييق الأمني عليهم، مشيرةً إلى أنه تم تصيفة 35 إرهابيا من بينهم، خلال العمليات العسكرية الجارية في المنطقة، قبل أن يقوم العشرات من عناصر الجماعة بإلقاء أسلحتهم وتسليم أنفسهم للسلطات.

استسلام الآلاف ضمن برنامج «الممر الآمن»

وذكرت السلطات النيجيرية أنه الآلاف من عناصر الجماعة الإرهابية سلموا أنفسهم للسلطات الأمنية منذ بداية العمليات، وهذا ما شجح حكومة نيجيريا على توسيع ما عرف ببرنامج «الممر الآمن»، الذي يعمل على إعادة تأهيل التائبين، والعمل على دمجهم في المجتمع.