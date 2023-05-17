9 معلومات عن معرض الإسكندرية الدولي للكتاب 2023.. ينظم ندوات ثقافية

يستعد اتحاد الناشرين المصريين برئاسة سعيد عبده، للمشاركة في معرض الإسكندرية الدولي للكتاب 2023 الذي ينطلق في يونيو المقبل وتشارك فيه عدة جهات أبرزها الهيئة العمة للكتاب ومكتبة الإسكندرية، وتستعرض «الوطن»، فيما يلي 9 معلومات عن معرض الإسكندرية الدولي، وهي كالتالي:

معرض مكتبة الإسكندرية الدولي للكتاب 2023

1- معرض تنظمه مكتبة الإسكندرية بالتعاون مع الهيئة العامة للكتاب.

2- ينطلق في الفترة من 12 وحتى 26 يوليو 2023.

3- يشارك به الكثير من الناشرين من داخل مصر وخارجها.

4- من المقرر أن يصاحب المعرض برنامج نشاطا ثقافيا يتضمن العديد من الندوات الفكرية والفعاليات الثقافية.

5- يقدم طلب الاشتراك في المعرض في موعد غايته 18 يونيو المقبل وفيه يحدد الناشر مساحة الجناح المطلوبة وتبدأ المساحات من 12 مترا.

6- الاشتراك للناشرين فقط، وأعضاء اتحاد الناشرين وممثلي الدول والمؤسسات والهيئات العامة والمؤسسات والهيئات الدولية وليس لموزعي الكتب.

7- مواعيد المعرض يوميا من الساعة العاشرة صباحا، وأيام الجمعة من الساعة الثانية ظهرا.

8- استطاع معرض الإسكندرية للكتاب عبر دوراته السابقة أن يحقق نموا في مجال صناعة الكتاب على الصعيدين العربي والدولي، وكذلك تشجيع لشباب على القراءة.

9- يعد المعرض محورا للقراء والأدباء والمثقفين للقاء وتبادل الأفكار الأدبية.