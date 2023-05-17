قصة مقتل مهندس تحت عجلات «لودر» في القاهرة الجديدة.. جريمة في موقع إنشاء

صوت ضجيج العمال والفنيين لا يتوقف منذ الساعة الثامنة صباحًا داخل «الموقع» أي في تجمع إنشاء سكني في القاهرة الجديدة إلا مع نهاية ساعات العمل في الرابعة عصرًا، بينما كان المهندس «عمرو» يقف على قدميه أغلب ساعات اليوم يتابع سير العمل فتارة تجده مع العمال وتارة أخرى بين الفنيين يراقب عملية إنهاء البناء والشدة الخرسانية.

هكذا كان الحال داخل الموقع في القاهرة الجديدة ينقضي اليوم بسرعة بسبب إنشغال الجميع في متابعة الأعمال، وفي منتصف ساعات اليوم أمس كانت صرخات المهندس «عمرو» ملفتة فأسرع نحوه العمال والفنيين فوجدوه جثة هامدة تحت ذراع اللودر، بينما كانت علامات الريبة والشك تؤكّد أن سائق اللودر نفذ الجريمة عن عمد انتقامًا من المهندس.

رواية شهود العيان على قتل مهندس القاهرة الجديدة

رواية شهود العيان لم تؤكّد أن سائق اللودر نفذ الجريمة عن عمد بسبب عدم مشاهدتهم عملية القتل لانشغالهم في العمل، لكن تحريات المباحث واستجواب المتهم أمام النيابة العامة مساء أمس كشفت تفاصيل الجريمة، إذ تبين أنَّ سائق اللودر خطط لعملية قتل المهندس قبل أيام من تنفيذ الجريمة وأنَّه استغل وجود المهندس أمام اللودر وهو يطلب منه رفع مخالفات البناء من مكان الأعمال إلى خارج موقع العمل ودهسه بذراع اللودر عدة مرات حتى لفظ أنفاسه في الحال.

سائق اللودر يمثل جريمته

النيابة العامة اقتادت المتهم إلى مسرح الجريمة وأجرى تمثيلًا لجريمته النكراء وسط إجراءات أمنية مشددة وفي حضور ممثل النيابة العامة الذي واجه المتهم بأدلة الاتهام واعترف بجريمته مع سبق الإصرار والترصد، وقررت حبسه وإحالته إلى مصلحة الطب الشرعي لتحليل عينية من دمائه لبيان تعاطيه المخدرات أم لا.

كانت أجهزة الأمن ألقت القبض على سائق اللودر المتهم بعد التحفظ عليه من قبل العاملين في الموقع وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأحيل إلى النيابة العامة التي قررت حبسه على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد.

عقوبة المتهم بقتل مهندس القاهرة الجديدة

يقول الخبير الأمني عبدالله محمد عبد الله المحامي بالنقض في حديثه للوطن أن جريمة قتل مهندس القاهرة الجديدة من قبل سائق اللودر هي جريمة مكتملة الأركان وفق تحقيقات النيابة العامة التي انتهت من جمع الأدلة وقررت حبس المتهم بتهمة القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وأن العقوبة المتوقع إنزالها على المتهم من قبل المحكمة هي الإعدام شنقًا وفق قانون العقوبات.