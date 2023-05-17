فيلم «يوم 13» لأحمد داوود يتصدر قائمة الإيرادات بـ23 مليون جنيه

حافظ فيلم «يوم 13» على الصدارة بين الأفلام المنافسة الأخرى بدور العرض، حيث استطاع الفنان أحمد داوود أن يحتل بالمركز الأول وسط الأفلام الأخرى المنافسة بدور العرض، ضمن موسم عيد الفطر المبارك.

إجمالي إيرادات فيلم يوم 13

وقال الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن»، إن إجمالي إيرادات فيلم «يوم 13» وصل إلى 23 مليون و738 ألف جنيه، على مدار 4 أسابيع كاملة.

أحداث فيلم «يوم 13»

تميز فيلم «يوم 13» بأنه يحمل طابع الرعب، حيث يعود أحمد داوود من الخارج، إلى قصر عائلته، ويحاول أن يبيعه من أجل الاستفادة من أمواله، ولكنه يكتشف أن القصر مسكونا، ويساعده في ذلك دينا الشربيني.

ظهور خاص لشريف منير

وكان للفنان شريف منير ظهور خاص ضمن أحداث فيلم «يوم 13»، حيث أنه جسد دور طبيب الروحانيات الذي ساعد البطل أحمد داوود في اكتشاف الجن الموجود داخل القصرـ خاصة بعد قتل والدة أحمد داوود منذ سنوات والتي جسدت دورها الفنانة جومانا مراد.