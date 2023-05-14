إيرادات الأفلام في دور العرض.. يوم 13 يتصدر وساعة إجابة بالمرتبة الأخيرة

لازال موسم عيد الفطر المبارك يجني ثماره، وذلك من خلال منافسة 7 أفلام في الوقت الحالي بدور العرض، وتنوعت تلك الأعمال ما بين الكوميديا والأكشن، والدراما، وأخرى تحمل طابع الرعب.

إيرادات فيلم «يوم 13»

حقق فيلم يوم 13 إيرادات وصلت إلى 361 ألف جنيه واحتل المرتبة الأولى بين الأفلام المنافسة، وتدور أحداث الفيلم في إطار تشويقي يحمل إطار من الرعب، وتعتمد قصة الفيلم الأساسية على شخصية أحمد داود، الذي عاد من الخارج بعد سنوات طويلة من الغربة، ليجد أن القصر أصبح مسكون ويحاول طرد الجن منه، حسبما أكد الموزع السينمائي محمود الدفراوي لـ«الوطن».

إيرادات فيلم «ساعة إجابة»

بينما فيلم ساعة إجابة جاء بالمرتبة الأخيرة وحقق 12 ألف جنيه فقط، واحتل المرتبة السابعة والأخيرة بين الأفلام الأخرى، إذ أن العمل يدور في إطار تشويقي اجتماعي.

وشارك في بطولة فيلم ساعة إجابة كل من سليم مصطفى، وسوسن بدر، وغادة عادل، وشريف سلامة، وأيتن عامر، ونجلاء بدر، ومحمد ثروت، وبدرية طلبة، وفيدرا، وفراس سعيد، وإيمان السيد، ومراد مكرم، وأحمد فتحي، وعمر كمال، وأحمد طلعت ومن تأليف أحمد شيكو، وشيرين علاء، ومصطفى خضر، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.