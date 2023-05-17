محافظ جنوب سيناء: لم نرصد أي توابع لزلزال العقبة

أكد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، أن المحافظة لم تشهد حدوث هزات جديدة بعد زلزال خليج العقبة الذي وقع أمس، موضحًا أن وحدة رصد الزلازل بمعهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية لم ترصد أي توابع للزلزال الذي ضرب محافظة جنوب سيناء، وبالتحديد على بعد 111 كيلومترًا شمال شرم الشيخ.

وأضاف محافظ جنوب سيناء، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن زلزال شرم الشيخ الذي وقع أمس لم يسفر عن وقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات العامة والخاصة، مشيرًا إلى أنه جرى رفع درجة الاستعداد القصوى عقب حدوث الزلزال.

تاريخ الهزات الأرضية

وأوضح «فودة»، أن المحافظة من المناطق النشطة في الزلزال، إذ شهدت 6 هزات أرضية خلال عام واحد، آخرها زلزال شرم الشيخ الذي كان مركزه خليج العقبة وعلى بعد 111 كيلومترا شمال شرم الشيخ، موضحًا أن المحافظة لديها سيناريو للتعامل مع الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والسيول، خاصة أن جنوب سيناء من المناطق المعرضة لحدوث هزات أرضية وسيول كل عام بسبب موقعها الجغرافي.

زلزال شرم الشيخ

جدير بالذكر أن محافظة جنوب سيناء تعرضت إلى زلزال ليلة أمس بقوة 4.37 بمقياس ريختر، وفقا لبيان معهد البحوث الفلكية والجيوفيزيقية ولم يسفر الزلزال عن وقوع أضرار أو خسائر.