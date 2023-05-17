رئيس جامعة أسيوط: تشكيل فرق عمل لوضع الخطة الاستراتيجية المقبلة

قال أحمد المنشاوي، رئيس جامعة أسيوط، إن اجتماع مراجعة الخطة الاستراتيجية القادمة للجامعة، ناقش عدد من الموضوعات المتعلقة بالخطة الاستراتيجية للجامعة، وجرى تشكيل فرق عمل لوضع الخطة وتحديد المهام الموكلة لكل فريق، ووضع الأولوية لمتابعة العمل بالخطة الاستراتيجية بما يحقق التكامل مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ورؤية مصر 2030 ومبادئ التنمية المستدامة.

تحقيق الريادة والإبداع

وأضاف رئيس الجامعة أن المباديء ترتكز داخل جامعة أسيوط على مبادئ سبعة تهدف إلى تحقيق التكامل، والتخصصات المتداخلة، الاتصال، والمشاركة الفعالة والاستدامة، والمرجعية الدولية وكذلك تحقيق الريادة والإبداع، إلى جانب دراسة الوضع الراهن للجامعة وما ترتكز عليه من نقاط قوة وما تتطلع إليه من فرص، وما تعانيه من نقاط ضعف، وما قد يواجهها من تحديات؛ وذلك لإسراع الخطى لتحقيق تطوير الآداء الشامل.

حضر الاجتماع الدكتور محمود عبد العليم القائم بعمل نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور عمر سيد خليل مدير مركز التطوير الجامعي، والدكتور محمد عبد العظيم طلب العميد الأسبق لكلية التجارة، والدكتورة أماني الشريف مستشار رئيس الجامعة لإدارة الأزمات والتخطيط، والدكتور عبد التواب عبد اللاه دسوقى العميد الأسبق لكلية التربية، والدكتور سليمان سعيد الأستاذ بقسم الاقتصاد والمالية العامة بكلية التجارة، وشوكت صابر أمين عام الجامعة.