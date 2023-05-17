خطوات استخراج جواز سفر فوري من العباسية.. «هتستلمه في 60 دقيقة»

أتاحت وزارة الداخلية خدمة استخراج جواز سفر فوري من مصلحة الجوازات بالعباسية، وذلك في ساعة واحدة فقط، يأتي هذا في إطار استراتيجية التطوير التي تنتهجها وزارة الداخلية مؤخرًا لسهولة تقديم الخدمات من الإدارات الشرطية إلى المواطنين.

في وقت قصير لا يتجاوز 60 دقيقة يستطيع المواطن استلام جواز سفر فوري من مصلحة الجوازات والهجرة بالعباسية، ووفق المعلن على منصة وزارة الداخلية ومصر الرقمية تنشر «الوطن» خطوات استخراج جواز السفر الفوري والمستندات المطلوبة وهي كالتالي:

مستندات استخراج جواز سفر فوري

- تقديم صورة بطاقة الرقم القومي لمن بلغ سن الـ16 عاما على أن تكون سارية ومثبت بها المهنة الحالية والحالة الاجتماعية الحالية للإناث مع الاطلاع على الأصل.

- شهادة الميلاد القومي لمن هم دون سن 16 سنة.

- شهادة القيد الدراسي للطلبة والطالبات لمن أتم الثانية عشر عاما للعام الدراسي الحالي أي شهادة إنهاء المرحلة الابتدائية.

- مستند التجنيد للمواطنين بدءً من تاريخ 1941/3/18 باستثناء الذين لم يبلغوا سن الـ19 عامًا بعد.

- السجل التجاري لا يقل قيمة رأس المال للفرد عن 5 آلاف جنيه ولم يمض على صلاحيته 5 سنوات.

- عدد 3 صور حديثة بخلفية بيضاء حديثة مقاس 4×6.

شروط استخراج جواز السفر

- أن يكون مصري الجنسية.

إجراءات استخراج جواز سفر أول مرة

- التقدم إلى قسم الجوازات التابع له حسب الاختصاص المكاني.

- سحب نموذج 29 جوازات واستيفاء البيانات بمعرفة صاحب الشأن.

- التقدم إلى الباحث لفحص المستندات ومطابقة الصور ودفع الرسوم.

- استلام الإيصال.

- استلام الجواز.