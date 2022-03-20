10 معلومات عن صاروخ «كينجال» المرعب.. السلاح الذي لا يُقهر

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم، استخدام صواريخ «كينجال» فرط صوتية لتدمير مخزن أسلحة تحت الأرض في غرب أوكرانيا، وهو ما يراه الخبراء والسياسيون انعطافه جديدة للحرب المستمرة منذ 24 يوما.

تدمير مستودع ضخم تحت الأرض

وتعد تلك هي المرة الأولى التي يتم خلالها استخدام صاروخ «كينجال» الروسي، خلال العملية العسكرية في أوكرانيا، والذي تمكن من تدمير مستودع كبير للصواريخ تحت الأرض، إلى جانب ذخائر الطائرات في منطقة إيفانو فرانكيفسك الأوكرانية، بحسب ما نشرته «سكاي نيوز» عربية.

كما أعلنت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، عن أن قواتها تمكنت أيضا من تدمير مراكز للاتصالات اللاسلكية والاستطلاع تابعة لـ«الجيش الأوكراني»، بالقرب من مدينة أوديسا الساحلية باستخدام نظام صاروخي ساحلي.

وترصد «الوطن» أبرز 10 معلومات عن صاروخ «كينجال» الذي لقبه الرئيس الروسي في وقت سابق، بالأسلحة التي لا تقهر، وفقا لما نشرته قناة «العربية».

- صاروخ باليستي روسي قادر على الطيران كما أنه يعتبر النسخة المعدلة لصاروخ 9M723

- تم الكشف عنه لأول مرة في مارس 2018

- يسمى بالعربية «الخنجر القناص».

- قدرته الفائقة على إصابة الأهداف بدقة متناهية تشبه إلى حد بعيد دقة القنص.

- انحرافه عن الهدف لا يتجاوز مترا واحدا.

- تبلغ سرعته نحو 12 ألف كيلومتر في الساعة أي 12 ألفا و350 كيلومترا في الساعة.

- قادر على تدمير الأهداف على مدى 2000 كيلومتر.

- يتبع مسارا متعرجا، ما يسمح له باختراق الشبكات المخصصة لاصطياد الصواريخ.

- تعجز عن رصده كل أنظمة الدفاع الجوي.

- مخصص لتدمير السفن الكبيرة وحتى حاملات الطائرات.

وقد شنت روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا، في الرابع والعشرين من فبراير الماضي، أسقطت خلالها 196 طائرة دون طيار، كما تمكنت من تدمير 1438 دبابة ومركبات قتالية مصفحة أخرى، هذا إلى جانب 145 قاذفة صواريخ متعددة، وفقا لوكالة «روسيا اليوم».