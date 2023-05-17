كل ما تريد معرفته عن منظومة باتريوت الأمريكية.. حطمت 6 صواريخ في روسيا

أعلنت أوكرانيا أن منظومة باتريوت الأمريكية حطمت نحو 6 صواريخ فرط صوتية في روسيا، من طراز كينجال فوق العاصمة الأوكرانية كييف، وقال وزير الدفاع الأوكراني أوليكسي ريزنيكوف على حسابه الشخصي على موقع التدوينات القصيرة تويتر، إنه جرى تحقيق إنجاز رائع لسلاح الجو الأوكراني، حيث أسقط المدافعون عن بلادنا 6 صواريخ تابعة للقوات الروسية فرط صوتية من طراز كينجال و12 صاروخاً آخر.

منظومة باتريوت تحطم 6 صواريخ في روسيا

وأعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن ضربة عالية الدقة تابعة للقوات الروسية بعد الاستعانة بالصواريخ كينجال الفرط الصوتي في سماء كييف استطاعت إصابة منظومة باتريوت بعد أن تعرضت روسيا لتحطم 6 صواريخ.

وقال مسؤول أمريكي، صباح اليوم، إن منظومة باتريوت الأمريكية تعرضت لعدة أضرار جسيمة جراء القصف الذي شنته روسيا في العاصمة الأوكرانية كييف دون تدميرها، مضيفا أن أمريكا تعمل على تقييم حجم ذلك الضرر، مما سيساعد على تحديد ما إذا كانت تحتاج المنظومة إلى إعادتها بالكامل أو إصلاحها بشكل مؤقت من قبل أوكرانيا.

ووفقا لشبكة «ال بي بي سي البريطانية»، تمتلك أوكرانيا منظومة باتريوت القوية لمواجهة روسيا، التي حصلت عليها بعد تبرع الولايات المتحدة الأمريكية، وألمانيا وهولندا لها.

منظومة باتريوت

ويذكر أن منظومة باتريوت الأمريكية، تتميز برادار قوي يساعد في الكشف عن الأهداف بعيدة المدى بكل سهولة، وهذا ما يجعله منصة دفاع جوي قوي عالية الدقة، ولديها القدرة على اعتراض الصواريخ الباليستية في روسيا، وعلى الرغم ذلك فإن انبعاث الرادار الضروري الناتج لرصد كافة التهديدات القادمة عن بعد يجعل من السهل للعدو أن يعثر على بطارية باتريوت ومعرفة موقعها وقصفها سريعا، وذلك على عكس الدفاعات الجوية ذات المدي القصير الأخرى التي جرى تقديمها لأوكرانيا خلال الفترة الماضية لمواجهة روسيا، حيث إنها متنقلة ويصعب استهدافها، فإن بطارية منظومة باتريوت الأمريكية الكبيرة هي منظومة أكبر وأكثر ثباتاً، مما يساعد روسيا على مراقبة موقعها بمرور الوقت.