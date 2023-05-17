إصابة 3 أشخاص في انقلاب «ميكروباص» بالطريق الزراعي بالبحيرة

أصيب 3 أشخاص بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، جراء وقوع حادث انقلاب «ميكروباص» على كوبري أبو حصيرة مدخل مدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، ونقل المصابون إلى مستشفى دمنهور التعليمي، لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة.

إصابة 3 أشخاص في حادث بالبحيرة

ورد إخطارا إلى اللواء أحمد خلف مدير أمن البحيرة من مأمور مركز شرطة دمنهور يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بالطريق الزراعي بنطاق دائرة شرطة المركز، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وجار عمل الفحوصات الطبية اللازمة داخل مستشفى دمنهور التعليمي وحرر محضر بالواقعة.

تحديد أسماء مصابي الحادث

بالانتقال إلى مكان الحادث تبين إصابة كل من إسلام ذكي أبورية، 44 سنة، مها صبري عبد العظيم، 31 سنة، محمد عبدالله شاهين، 34 سنة، جميعهم مقيمون قرية دنشال مركز دمنهور، ومصابون بجروح متفاوتة وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم.

ونقل المصابون جميعاً إلى مستشفى دمنهور التعليمي لعمل الإسعافات الأولية والفحوصات الطبية اللازمة وحرر محضر بالواقعة لمباشرة التحقيقات في الواقعة