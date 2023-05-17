عادة غريبة يفعلها عادل إمام قبل رفع الستار في المسرح.. ما هي؟

عادة ما ترتبط لحظات ما قبل رفع الستار عند النجوم بتفاصيل معينة، بينها الهدوء والتركيز وعدم التحدّث إلى أحد، والبقاء في الغرف وحيدين حتى موعد رفع الستار، لكن الزعيم عادل إمام خالف هذا الطقس، وكانت له التفاصيل الخاصة قبل عرض مسرحياته أمام الجمهور، حسب محمد عشوب، الماكيير السينمائي.

كواليس ما قبل رفع الستار

بين غرف الممثلين، كان الزعيم ينتقل قبل رفع الستار، ويتبادل الحديث والضحكات مع زملائه، بحسب ما أكد عشوب لـ«الوطن»، قائلا: «اشتغلت مع الزعيم مسرحيات كتير، عمره ما كان بيتعامل على إنّه الزعيم أو يقدم نفسه على إنّه نجم النجوم، بالعكس كان زيه زي أي فرد في المسرحية».

عادة غريبة للزعيم قبل فتح الستارة

تابع عشوب أنّ عادل إمام «عشرة عمره»، منذ كان يؤدي بعض الأدوار الثانوية في السينما والمسرح، حتى أصبح الزعيم، صاحب أعلى الإيرادات والأكثر نجاحا في تاريخ الفن العربي.

ووصف «عشوب» الزعيم بأنه إنسان بداخله خير للجميع، يسعد كثيرا بإبراز النجوم وإعطائهم فرصة، كما أنّه يحب مساعديه، وهو سر نجوميته وحب زملائه له، يقول: « ده اللي خلى كل الناس تحبه، وزمايله، مفيش اتنين يختلفوا على حب عادل إمام».

«الزعيم لم يؤذِ أحدا على مدار سنوات عمله في الفن»، قال «عشوب»، متابعا: «ليس صحيحا ما ردده بعض ضعاف النفوس بأنّ الزعيم تسبب في أذى أي شخص، الحقيقة أنّه دائم الحب لزملائه، وكان حريصا على العمل معهم في أفلامه ومسرحياته».

وجّه «عشوب» الشكر للزعيم على ما قدّمه للفن العربي طوال مسيرته، وعلى استمرار الكوميديا تحت اسم الزعيم، قائلا: «شكرا على كل فيلم قدمت فيه وجهة نظر وحرية وإحساس لإرشاد الناس، حتى الأفلام الأكشن كانت تدافع عن الحق، عادل إمام مكسب كبير جدا لجمهوره».