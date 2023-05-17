أشهر أغنيات الفنان عادل إمام.. منها «مرجان أحمد مرجان»

على مدار أكثر من 60 عاما من الفن، قدّم خلالها الزعيم عادل إمام، مئات الأعمال الفنية التي تنوعت بين سينما وتلفزيون ومسرح، كان للغناء مكان كبير منها في تلك الأعمال، وكانت دوما أغنيات سريعة مبهجة ضمن أعماله الكوميدية.

فيلم مرجان أحمد مرجان

من أبرز تلك الأغنيات هي أغنية فيلم مرجان أحمد مرجان، والتي كانت تحمل نفس اسم الفيلم، وتدور حول رجل أعمال فاسد يدعى مرجان، قادر على شراء أي شخص بماله، والفيلم من إنتاج عام 2007، وبطولة عادل إمام، وميرفت أمين، وشريف سلامة، وبسمة.

مسرحية الواد سيد الشغال

وكان للمسرح نصيبا من أغنيات عادل إمام، منها أغنية مسرحية الواد سيد الشغال، التي طرحت بعنوان «حتى أنت يا زينهم»، ودارت أحداث المسرحية في قالب كوميدي ساخر، حول شاب يهرب من قريته بعد ضربه لأحد الأشخاص والحكم عليه غيابيًا بالسجن، ويذهب للعمل عند أحد الأغنياء مع خاله، وتصادفه العديد من المواقف الطريفة، وشاركه البطولة، عمر الحريري، ومصطفى متولي، ورجاء الجداوي، ومشيرة إسماعيل، وهي من إنتاج عام 1993.

وهناك أيضا أغنية مسرحية الزعيم التي حملت عنوان «كومبارس»، ودارت أحداثها حول زينهم الذي يعمل كومبارس في السينما، ويشبه زعيم البلاد، ويحل محله ليحكم البلاد ويقضي على الحاشية السيئة التي تحيط به، وشاركه البطولة أحمد راتب، ومصطفى متولي، ورجاء الجداوي.