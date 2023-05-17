«البلاعة والعريس اللي ساب الفرح».. طرائف بين الزعيم والعندليب (فيديو)

علاقة فريدة كانت تربط الفنان عادل إمام بالعندليب الأسمر الراحل عبدالحليم حافظ، حيث تشاركا سويًا في عمل فني واحد وهو المسلسل الإذاعي «أرجوك لا تفهمني بسرعة».

وكان الفنان عادل إمام قد حكى في لقاء تليفزيوني سابق على التليفزيون المصري مع الكاتب الصحفي والإعلامي الراحل مفيد فوزي عن علاقته بالعندليب الأسمر، وذكر بعض المواقف الكوميدية بينهما، منها موقف البلاعة التي سقط فيها بسبب أغنية لعبدالحليم حافظ.

مواقف كوميدية بين الزعيم والعندليب

وقال الزعيم «عبدالحليم كان صاحبي وكان صديقي جدًا وهو أول مطرب أغني له وغنيت له في الحمام ومرة كان فيه أغنية فوق الشوك مشاني زماني وكان ليا محبوبة في الحي وكنت أبقى سعيد جدًا لما أعدي قدام بيتها في الحلمية وأشاور لها ولو شاورت لي يبقى شيء عظيم جدًا».

وأضاف عادل إمام «مرة كنت ماشي بغني فوق الشوك مشاني زماني وكنت غاوي احط نفسي في مود عذاب فبصيت لها فشاورت لي وانا مصدقتش وانا روحت مشاور لها واتلغفنت شوية كده ولسوء حظي كان فيه قدامي بلاعة انا مش شايفها ولسوء حظي دي كانت أول مرة تشاور لي فيها وقولت خلاص بقا المسائل خلصت والخطوة التانية كنت في البلاعة على طول» مشيرًا انه حينما كان يحكي هذه القصة لعبدالحليم حافظ كان «يقع من الضحك».

وحكى عادل إمام عن موقف طريف مع العندليب حيث جاء إليه العندليب بينما هو يستعد للذهاب لصديقه لحضور حفل زفافه وأخبر عبدالحليم بوجهته وعرض عليه عبدالحليم أن يذهب معه للفرح ووافق على الفور ولكنه حينما وصل لمكان الفرح تبين أن العريس ذهب للقسم لتحرير محضر ضد حماته وحماه لوقوع مشاجرة بينهم.