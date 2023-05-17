مصرع سائق سقط بسيارته في بحر «أبو عش» بالفيوم

لقي سائق مصرعه غرقًا، فجر اليوم الأربعاء، بعد سقوطه بسيارة ربع نقل كان يقودها على طريق أبو عش/ الفيوم، إذ اختلت عجلة القيادة في يده، ليسقط بالسيارة في البحر، وتمكنت قوات الإنقاذ النهري من انتشال الجثة.

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغًا من أهالي بسقوط سيارة ربع نقل داخل بحر أبوعش بالفيوم.

انقلاب سيارة ربع نقل وسائقها في إحدى قرى الفيوم

على الفور انتقلت قوات الإنقاذ النهري والشرطة إلى مكان البلاغ، وتبين انقلاب سيارة ربع نقل وسائقها في بحر بقرية محمود حسن التابعة لأبو عش بدائرة مركز الفيوم، وجرى انتشال جثة السائق من داخل السيارة، وإخراج السيارة من المياه.

ودفع مرفق إسعاف الفيوم بعدة سيارات إلى مكان البلاغ على الفور، حيث جرى نقل جثة المتوفي إلى مشرحة مستشفى التأمين الصحي تحت تصرف جهات التحقيق، وجرى إزالة السيارة من المياه ووضعها على جانب الطريق، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق وأمرت بسرعة تحديد هوية المتوفي، وتسليم جثمانه إلى ذويه عقب الانتهاء من استخراج تصاريح الدفن، وإنهاء الإجراءات القانونية اللازمة.