مصرع شخص وإصابة آخر في تصادم سيارتين على الطريق الصحراوي بالفيوم

لقي شخص مصرعه وأصيب آخر بكسور وجروح وكدمات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة نقل ثقيل وأخرى ربع نقل، على طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة مركز طامية بمحافظة الفيوم، بسبب السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم، إخطارًا من العميد محمد جلال زيدان، مأمور مركز طامية، يفيد ورود إشارة من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم سيارتين على طريق أسيوط الغربي بدائرة المركز ووجود مصابين.

مصرع شخص وإصابة آخر

وأسفر حادث طريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي بدائرة محافظة الفيوم، عن مصرع شاب مجهول الهوية في منتصف العقد الثالث من العمر، كما أسفر عن إصابة شخص يدعى محمد يحيى، 30 سنة، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم.

نقل الجثة والمصاب للمستشفى

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات إلى مكان الحادث، حيث جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طامية المركزي تحت تصرف جهات التحقيق، كما جرى نقل المصاب إلى نفس المستشفى وإيداعه في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليه وتشخيص إصاباته تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

إزالة آثار الحادث

جرى إزالة آثار الحادث وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، ووضع السيارتين في المنطقة الصحراوية المتاخمة لطريق «القاهرة - أسيوط» الصحراوي الغربي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق، وأمرت بالتصريح بدفن جثة المتوفى فور تحديد هويته وحضور أهليته لاستلام جثمانه، وعقب إنهاء الإجراءات القانونية.