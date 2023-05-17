إصابة شخصين في حادث انقلاب سيارة بقنا

أصيب شخصين، منذ قليل، في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي عقب كمين طيبة بمحافظة قنا، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ في انقلاب سيارة ملاكي

تلقى اللواء إيهاب طه، مدير أمن قنا، إخطارا من غرفة عمليات محافظة قنا، يفيد ورود بلاغ إلى مرفق إسعاف قنا يفيد إصابة شخصين في انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الشرقي بعد كمين طيبة ناحية محافظة قنا.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ومرفق إسعاف قنا إلى مكان الواقعة، وتبين انقلاب سيارة ملاكي عقب كمين طيبة، وأسفر الحادث عن إصابة شخصين، وجرى الدفع بسيارتي إسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى قنا الجامعي، لتلقي العلاج والرعاية اللازمة.

حرر محضر بالحادث، وأخطرت جهة التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وطلب تقرير مفصل حول أسباب الحادث.