مصرع وإصابة 4 أشخاص في حادث تصادم سيارتين بالفيوم

لقي شخص مصرعه، وأصيب 3 آخرين بجروح وكسور وكدمات متفاوتة بمختلف أنحاء الجسم، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي، صباح اليوم الأربعاء، وذلك على طريق بحيرة قارون السياحي بدائرة محافظة الفيوم، نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائقين، وفقدانهما السيطرة عليهما فاصطدما معًا، فيما توقفت حركة المرور بصورة جزئية على الطريق.

وهرع المارة لمساعدة المصابين وتقديم يد العون لهم، وأبلغوا الإسعاف وشرطة النجدة لاتخاذ اللازم من نقل المصابين للمستشفى، وتحرير محضر بالحادث.

بلاغ بحادث تصادم

تلقى اللواء ثروت المحلاوي مساعد وزير الداخلية ومدير أمن الفيوم، إخطارًا من شرطة النجدة، يفيد ورود بلاغ من الأهالي بوقوع حادث تصادم بين سيارتين على طريق بحيرة قارون السياحي، ووجود متوفي ومصابين.

وانتقلت قوة أمنية إلى مكان الحادث الذي وقع على طريق بحيرة قارون بدائرة مركز شرطة أبشواي، وتبينّ مصرع شخص وإصابة 3 آخرين بإصابات تراوحت بين بسيطة ومتوسطة.

نقل الجثة والمصابين

ودفع مرفق إسعاف محافظة الفيوم، بعدة سيارات على الفور إلى مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى أبشواي المركزي، ونقل المصابين إلى نفس المستشفى وإيداعهم في قسم الاستقبال لتوقيع الكشف الطبي عليهم، وعمل الفحوصات اللازمة لتشخيص إصاباتهم تمهيدًا لتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم.

جرى إزالة آثار الحادث، وتسيير الحركة المرورية على الطريق أمام المارة، كما تحرر بالواقعة المحضر اللازم، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الحادث وظروفه وملابساته، وأخطرت الجهات المختصة التي تولت التحقيق.