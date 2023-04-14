تفاصيل 3 حسابات توفير من بنك الإسكندرية.. العائد يصل إلى 14%

يقدم بنك الإسكندرية، باقة متنوعة من الحسابات البنكية، منها «حساب التوفير بلس»، ذات العائد الشهري، الذي يضم أكثر من شريحة لكل منها عائد مختلف، ليكون أمام العملاء فرصة تحقيق عائد مميز، يُحسب ويضاف يوميا إلى الحساب.

وترصد «الوطن» من خلال السطور التالية، مميزات حسابات التوفير «حساب التوفير بلس، حساب التوفير ابدأ، حساب التوفير» من بنك الإسكندرية.

مميزات «حساب التوفير بلس» من بنك الإسكندرية:

- حساب توفير ذو عائد شرائح تصاعدي يصرف شهريا لحساب العميل.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

- العائد على الحساب: يصل إلى 14%.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 10000 جنيه.

- الحد الأدنى للحصول على التأمين المجاني: 10000 جنيه.

- العملاء المستهدفون: الأفراد الطبيعيين فوق 21 عام.

- المستندات الخاصة بفتح الحساب: بطاقة الرقم القومي سارية، والنموذج الخاص بفتح الحساب.

مميزات حساب التوفير من بنك الإسكندرية:

- حساب توفير ذو عائد شرائح تصاعدي يصرف نصف سنويا لحساب العميل.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: 500 جنيه.

- دورية صرف العائد: نصف سنوي.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 1000 جنيه.

- إمكانية فتح الحساب بالعملات الأجنبية.

- العملاء المستهدفون: الأفراد الطبيعيين.

- المستندات الخاصة بفتح الحساب: النموذج الخاص بفتح الحساب، وبطاقة الرقم القومي سارية.

مميزات حساب «ابدأ» من بنك الإسكندرية:

- حساب توفير ذو عائد يصرف شهريا لحساب العميل.

- الحد الأدنى لفتح الحساب: بدون حد أدنى.

- دورية صرف العائد: نصف سنوي.

- الحد الأدنى لاحتساب العائد: 250 جنيه.

- الحد الأقصى لرصيد الحساب: 20000 جنيه.

- إمكانية فتح الحساب بالعملات الأجنبية.

- العملاء المستهدفون: الأفراد الطبيعيين وعملاء المايكرو.

- المستندات الخاصة بفتح الحساب: النموذج الخاص بفتح الحساب، وبطاقة الرقم القومي سارية.