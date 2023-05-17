إصابة 5 أشخاص في انقلاب سيارة على «صحراوي بني سويف»

أصيب 5 أشخاص، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزعفرانه ـ البحر الأحمر بالقرب من محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى التخصصي لتلقي العلاج وإجراء الفحوصات الطبية اللازمة لهم.

بلاغ بوقوع حادث بطريق الزعفرانه ـ البحر الأحمر

تلقت غرفة العمليات بمحافظة بني سويف إخطارًا يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق الزعفرانه ـ البحر الأحمر، بالقرب من المحافظة، أسفر عن إصابة 5 أشخاص، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم، واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

4 سيارات إسعاف لنقل المصابين في الحادث

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية بـ4 سيارات إسعاف إلى موقع الحادث، ونقلت المصابين إلى قسم الاستقبال والطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي، وجار تقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم لهم، تحت إشراف الدكتور تامر حامد مدير عام المستشفى.

أسماء المصابين في الحادث

واستقبل قسم الطوارئ بمستشفى بني سويف التخصصي المصابين في الحادث، وهم: أحمد محمد أحمد 38 عامًا، مصابًا بجروح متهتكه بالذراع اليمنى، إبراهيم محمد التوني 46 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، أنوار شعيب شحاته 30 عامًا، مصابًا بجروح و كدمات، مكة طه سيد 3 أعوام، مصابة بجروح وكدمات، مليكه طه سيد، عام، مصابة جروح وكدمات.