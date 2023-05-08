إصابة 4 أشخاص في حادث انقلاب سيارة على «صحراوي بني سويف»

أصيب 4 أشخاص، صباح اليوم، بإصابات متنوعة، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي بحري كمين سمسطا دائرة محافظة بني سويف، وجرى نقلهم بسيارات الإسعاف إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

بلاغ بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على صحراوي بني سويف

تلقى اللواء أسامة حلمي مساعد وزير الداخلية، مدير أمن بني سويف، إخطارًا من غرفة عمليات شرطة النجدة، يفيد وقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الصحراوي الغربي في نطاق مركز سمسطا، أسفر عن إصابة 4 أشخاص، وجرى التوجيه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى، وتقديم الرعاية الطبية اللازمة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة.

ودفع مرفق هيئة الإسعاف المصرية إقليم شمال الصعيد فرع بني سويف، تحت إشراف الدكتور أحمد صادق مدير الفرع، بسيارتي إسعاف إلى موقع حادث الطريق الصحراوي الغربي، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى سمسطا المركزي.

أسماء المصابين في الحادث

وتبين أنّ الحادث أسفر عن إصابة: «عادل. ر . ب» 50 عامًا، مقيم بمركز العدوى المنيا، وفي غيبوبة تامة، «أيمن. م . ج» 20 عامًا، يقيم بمركز مغاغة محافظة المنيا، مصاب بخدوش وسحجات، «عزمي . ع. ع» 35 عامًا، سائق، مصاب باشتباه كسر بالكتف وكدمات بالضلوع و«مجدي.ج.ش» 42 عامًا، مصاب باشتباه كسر بلوح الكتف واشتباه كسر بالضلوع.

وجرى نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج والإسعافات الأولية اللازمة، وتحرير محضر بالحادث.