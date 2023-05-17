فوز تمثال من البازلت بـ«قطعة الشهر» في متحف كفر الشيخ

أعلن متحف كفر الشيخ، فوز تمثال من البازلت رقم 1 بـ«قطعة الشهر» لشهر مايو في إطار مبادرة «أنت من تقرر»، التي تهدف إلى إشراك الجمهور في اختيار أفضل القطع الفنية في المتحف، لتكون على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

التمثال الفائز بقطعة الشهر

والقطعة الفائزة عبارة عن تمثال مزدوج من البازلت يرجع إلى عصر الانتقال الأول يُمثل رجل يُدعي «سا حتحور»، واقفا برفقة زوجته على قاعدة مستطيلة، ومُسجل عليه اسمهما وألقاب الزوج.

ووفقاً للدكتور أسامة فريد، مدير متحف كفر الشيخ، فإن مسابقة «أنت من تقرر»، يقوم بها متحف كفر الشيخ كل شهر، إذ يجرى اختيار قطعتين أثريتين من المعروضة بالمتحف، ونشرها على الصفحة الرسمية للمتحف علي موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، ويقوم جمهور المتحف بالتصويت عن طريق عمل إشارة أعجبني للقطعة المختارة، والتعليق على رقم الصورة على أكثر قطعة أثارت إعجابهم، وبعد ذلك تقوم إدارة المتحف بوضع القطعة الفائزة على قائمة صالات العرض المتحفي على مدار شهر كامل.

وأكد أن الاستفتاء الشهري كان تضمن قطعتين أثريتين لاختيار أحدهم ليكون على قائمة صالات العرض المتحفي بناءً على أعلى نسبة تصويت من قبل جمهور المتحف، إحداهما كانت تمثال مزدوج من البازلت يرجع إلى عصر الانتقال الأول يُمثل رجل يُدعى «سا حتحور» واقفا برفقة زوجته، والأخرى تمثال من البرونز يُمثل المعبودة «إيزيس» وهي تُرضع ولدها «حورس»، ووقع اختيار الجمهور على التمثال الأول.

معلومات عن متحف كفر الشيخ

جدير بالذكر، أنه جرى افتتاح متحف كفر الشيخ في عام 2020، وتبلغ مساحته 6 آلاف و700 متر مربع، ويضم 3 قاعات تشمل المقتنيات الأثرية التي تم العثور عليها في جبانة بوتو العظيمة، ومنطقة المعابد التي جرى الكشف بها عن عدد من القطع الأثرية المهمة التي تُجسد قصة الصراع بين «حورس» وعمه «ست»، بالإضافة للمواقع الأثرية الأخرى بكفر الشيخ، ومنها تمثال للمعبود «حورس الصقر»، وهو من أروع التماثيل التي اكتُشفت في مصر، إضافة لقطع أثرية تعود لعدد من العصور المتعددة منها ما هو «إسلامي، وقبطي»، وغيرهما من العصور.