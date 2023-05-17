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تحرير 2818 مخالفة مرورية متنوعة خلال 24 ساعة

كتب:

محمد بركات
11:22 ص | الأربعاء 17 مايو 2023
صورة تعبيرية - المرور

صورة تعبيرية - المرور

حررت حملات الإدارة العامة للمرور المنتشرة على الطرق والمحاور الرئيسية في محافظات الجمهورية، 2818 مخالفة مرورية متنوعة خلال الـ24 ساعة الماضية.

579 مخالفة عدم ارتداء الخوذة

وعن تفاصيل الحملات، رفعت إدارات المرور 52 سيارة ودراجة نارية متروكة ومتهالكة من الشوارع، فضلا عن ضبط 579 مخالفة لقائدي الدراجات النارية لعدم ارتداء الخوذة، وتحرير 2239 مخالفة عدم تركيب الملصق الإلكتروني خلال الـ24 ساعة الماضية، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.

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بقلم محمد بركات