محافظ أسيوط يوجه بتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج الحد من الزيادة السكانية

ترأس اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، اجتماع المجلس الإقليمي للسكان بالمحافظة، لمناقشة تنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان وتحقيق الهدف القومي للحد من النمو السكاني المرتفع بقري ومدن المحافظة، وذلك في إطار جهود الدولة لتنفيذ أهداف ورؤية مصر 2030 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة .

واستعرض المحافظ – خلال الاجتماع – دور المجلس الاقليمي للسكان بالمحافظة ووحدة السكان بالمحافظة وجهود الأجهزة التنفيذية المختلفة في تنفيذ برامج الحد من الزيادة السكانية وتنفيذ الاستراتيجية القومية للسكان.

برامج الحد من الزيادة

وأعلن محافظ أسيوط – خلال الاجتماع، تقديمه لكل سبل الدعم الممكنة وتذليل العقبات أمام تنفيذ برامج الحد من الزيادة السكانية غير المبررة بكل الطرق والتي تؤثر على جهود التنمية المستدامة التي تعمل الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على تحقيقها بكافة القطاعات الخدمية والتنموية .

وأشار إلى ضرورة رفع وعي المواطنين تجاه الصحة الإنجابية داعيًا كل الأجهزة التنفيذية ومسئولي السكان بالمحافظة بالتنسيق والتعاون مع كل المؤسسات والهيئات الحكومية وغير الحكومية والمجتمع المدني لدعم القضية السكانية والتنسيق والتعاون لتنفيذ وتحقيق أهداف مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية، الذي يجرى تنفيذه بجميع المحافظات للحد من الزيادة السكانية ورفع الوعي المجتمعي بها وخفض معدلات النمو السكاني.

294 مركز تنظيم أسرة و15 عيادة متنقلة في المحافظة

وأشار إلى أن محافظة أسيوط تخطى عدد سكانها 5 ملايين نسمة وتعاني من ارتفاع كبير في عدد السكان، لافتًا إلى أن المحافظة يوجد بها 294 مركز تنظيم أسرة و15 عيادة متنقلة تجوب القرى والنجوع فضلا عن أكثر من 560 رائدة ريفية بالاضافة إلى العاملين بمشروع 2 كفاية التابع لوزارة التضامن الاجتماعي مطالبًا الجميع بالتكاتف وتوحيد الجهود بالتنسيق مع رجال الدين الاسلامي والمسيحي لتكثيف حملات التوعية بخطورة الزيادة السكانية على الفرد والمجتمع مع التأكيد على عقد اجتماعات بصفة دورية للمجلس الاقليمي لمتابعة تنفيذ الخطة التنفيذية والبرامج بقرى ومراكز المحافظة.

جاء ذلك بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة ومحمد عبده بخيت مدير فرع المجلس القومي للسكان بأسيوط وفتحي صلاح عامر مدير وحدة السكان بمحافظة أسيوط والدكتور عاصم قبيصي وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة والدكتور خلف عمار مدير عام منطقة الوعظ والإعلام الديني بأسيوط والقس عاموس بسطا سكرتير الأنبا يوأنس أسقف ايبارشية أسيوط للاقباط الارثوذوكس ووكلاء الوزارات ورؤساء المراكز والأحياء والمدن وأعضاء اللجنة التنسيقية للسكان بالمحافظة.