أسعار الذهب في البورصة المصرية اليوم الأربعاء 17-5-2023

شهدت أسعار الذهب في البورصة المصرية، تراجع سعر عيار 24 وفقًا لأسعار العرض والطلب المعلنة على موقع البورصة.

أسعار الذهب في البورصة المصرية عيار 24

وسجل سعر الطلب على الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 17-5-2023 نحو 2541.23 جنيه مصري، فيما بلغ سعر العرض 2568.97 جنيه مصري.

أسعار الذهب عيار 24 في الصاغة

فيما سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الأربعاء 17-5-2023 في محلات الصاغة نحو 2571 جنيها مصري للشراء و2538 جنيها مصريا للبيع.

أسعار الذهب العالمية

وتراجعت أسعار الذهب عالميًا في بداية تعاملات اليوم الأربعاء، لتسجل أسعار العقود الآجلة للذهب 1992 دولارا للأوقية، فيما هبطت العقود الفورية للذهب إلى 1988 دولارا للأوقية.

أسعار الذهب في البورصة المصرية استرشادية

وهذه أسعار استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسؤوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدني مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات.