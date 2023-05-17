تراجع أسعار الذهب اليوم الأربعاء 17-5-2023 في الصاغة.. اعرف عيار 21 بكام

شهد سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-5-2023 في الصاغة، تراجعًا في بداية التعاملات عن مساء أمس، بقيمة 30 جنيهًا لجرام الذهب عيار 21 الأكثر مبيعًا، وانخفاض 35 جنيهًا لجرام الذهب عيار 24 الأكثر نقاءا، و25 جنيهًا لجرام الذهب عيار 18.

وسجل سعر الذهب اليوم الأربعاء 17-5-2023 في الصاغة، لعيار 21 الأكثر مبيعًا 2250 جنيهًا، وفي السطور التالية أسعار الأعيرة والجنيه الذهب بحسب شعبة الذهب في الغرفة التجارية.

سعر جرام الذهب عيار 24

جاء سعر جرام الذهب عيار 24 بـ2571 جنيهًا للشراء، دون مصنعية، بدلًا من 2606 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

وعن سعر جرام الذهب عيار 21 بـ2250 جنيهًا بدلًا من 2280 جنيهًا أمس.

سعر جرام الذهب عيار 18

وسعر جرام الذهب عيار 18 بـ1929 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 14 بـ1500 جنيه، وعيار 12 بـ1286 جنيهًا.

سعر جنيه الذهب

وسجل سعر جنيه الذهب اليوم 17-5-2023، 18 ألف جنيه، للشراء دون مصنعية وضريبة.

سعر الذهب عالميًا

وسعر الذهب عالميًا، الأونصة سجلت 1989 دولارًا أمريكيًا.