ما أهمية عرض أسعار الذهب في البورصة المصرية؟.. «هنتعامل في سوق مفتوح»

تشهد الفترة الحالية تقلبات في أسعار الذهب دائما سواء بالزيادة والانخفاض، ولأول مرة، تعلن البورصة المصرية أسعار الذهب على شاشاتها، لذلك يتساءل محبو اقتنائه ما الأهمية التي تعود من خلال عرض أسعار الذهب في البورصة، وتستعرض «الوطن» في التقرير التالي ما أهمية العرض.

عرض أسعار الذهب في البورصة

وتعليقًا على ذلك، قال نادي نجيب، سكرتير شعبة الذهب سابقًا باتحاد الغرف التجارية، إن الذهب هو سلعة عالمية وليست محلية، وأن السلعة العالمية تتعامل مع البورصات العالمية أيضا، لذلك عرض البورصة المصرية لأسعار الذهب على شاشاتها، يعود بفائدة كبيرة في الأسعار.

وتابع «نجيب» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن بعد عرض أسعار الذهب في البورصة، يلتزم الجميع بالسعر العالمي له، «إذا كانت البورصة المصرية هتتعامل بعرض الأسعار على الشاشة دا لازم ليه استعدادات وشروط معينة» حسب تعبيره.

مشروع عرض أسعار الذهب على شاشة البورصة

«لازم الناس اللي هتدخل البورصة يكون ليهم أرصدة عشان خاطر أي مضاربات أو تعاملات تكون رسمية وسليمة» حسب تعبير سكرتير شعبة الذهب سابقًا باتحاد الغرف التجارية، موضحا أن طرح عرض أسعار الذهب في البورصة المصرية، هو مشروع متواجد من قبل، وذلك يجعل التعامل على سوق مفتوحة على الخارج.

بعد عرض أسعار الذهب، في البورصة المصرية، تتأثر بالبورصات العالمية وبأسعاره في الخارج سواء بالزيادة أو الانخفاض، «تطبيق عرض الأسعار في البورصة المصرية يخلي لينا صوت وسط دول العالم اللي بتتعامل في هذا المعدن الثمين» وفق ما رواه «نادي».

أسعار الذهب تكون عالمية، وانخفاضه أو ارتفاعه ليس له علاقة بالعرض في البورصة المصرية، «إذا عرضنا الذهب بسعر منخفض عن باقي الدول هيشتروا مننا ولو بسعر مرتفع هيبيعولنا عشان كدا لازم نلتزم بالسعر العالمي» حسب تعبير نادي نجيب.