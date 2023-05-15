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أسعار الذهب في البورصة المصرية اليوم.. ما قيمة عيار 24 الآن؟

كتب:

وليد عبد السلام
12:23 م | الإثنين 15 مايو 2023
أسعار الذهب

أسعار الذهب

تواصل البورصة المصرية، عرض أسعار فورية استرشادية لأفضل طلبات الشراء وعروض البيع للجرام الواحد من خام الذهب عيار 24، من خلال بيانات مقدمة من شركة متخصصة في تجارة المعدن النفيس وهي شركة «جولد نت للتجارة»، التابعة لمجموعة «إيفولف»، القابضة.

أسعار الذهب في البورصة المصرية عيار 24 

وسجل سعر الطلب على الذهب عيار 24 على موقع البورصة المصرية، اليوم، الإثنين 15-5-2023 نحو 2643.83 جنيه مصري للطلب، فيما بلغ سعر العرض 2615.32 جنيه مصري.

أسعار الذهب في البورصة المصرية استرشادية

وتعد هذه الأسعار استرشادية تم إعدادها من قبل شركة جولد نت للتجارة وتحت كامل مسؤوليتها، ويقتصر دور البورصة المصرية على نشرها دون أدني مسؤولية قانونية عليها فيما يتعلق بصحة أو دقة تلك المعلومات. 

كانت الهيئة العامة للرقابة المالية، أطلقت اليوم أول صندوق للاستثمار في الذهب بالبورصة المصرية، ومن خلاله يسمح للمؤسسات والأفراد بالاستثمار في الذهب دون شراء الذهب العيني نفسه.

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بقلم وليد عبد السلام