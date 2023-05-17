«الأرصاد»: اليوم ذروة ارتفاع درجات الحرارة.. وتوقعات بانخفاضها غدا (فيديو)

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إننا نشهد ارتفاعًا في درجات الحرارة اليوم، واليوم ستكون ذروة الارتفاع بدرجات الحرارة خصوصًا أن درجات الحرارة العظمى اليوم على القاهرة متوقع أنَّ تسجل 34 درجة مئوية خلال فترات النهار، والمناطق الجنوبية تسجل 41 درجة مئوية بسبب الكتل الهوائية الصحراوية التي تؤثر على الطقس، هذا بجانب وجود مرتفع جوي بطبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس خلال فترات النهار وشعورنا بالأجواء الحارة على القاهرة الكبرى ومحافظات الوجه البحري، وأجواء شديدة الحرارة على جنوب البلاد.

الأجواء دافئة ومائلة للحرارة على السواحل الشمالية

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة «الأولى» أنَّ الأجواء تكون من دافئة لمائلة للحرارة على السواحل الشمالية للبلاد خلال فترات النهار، ولكن مع غياب أشعة الشمس ودخول فترات الليل تبدأ الكتل الهوائية الشمالية تؤثر علينا وسيكون هناك انخفاض بدرجات الحرارة خلال فترات الليل ويكون ملحوظًا بشكل كبير خلال فترات الليل وساعات الليل المتأخرة وفي الصباح الباكر، مما يشعرنا بالأجواء المائلة للبرودة.

الأجواء معتدلة في المناطق الجنوبية

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أنَّ الأجواء ستكون معتدلة بالمناطق الجنوبية، ومع ساعات الليل بدءا من فترة المغرب سيكون هناك نشاطًا للرياح يؤدي لانخفاض درجات الحرارة مع شعورنا بالبرودة، مشيرة إلى أنَّ غدا الخميس نشهد انخفاضًا في درجات الحرارة.