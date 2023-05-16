«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة.. تتراوح بين «4-5 مئوية»

تعرضت البلاد الأيام الماضية إلى موجة حارة تصلت ذروتها غدا الأربعاء، لتسجل درجة الحرارة العظمي على القاهرة الكبرى 34 درجة مؤية، وكشفت الهيئة الهامة للأرصاد الجوية عن موعد انخفاض درجات الحرارة، متوقعة أن تبدأ درجات الحرارة في الانخفاض التدريجي بدءاً من يوم الخميس القادم بقيم تترواح من 4:5 درجات مؤية.

حالة الطقس غدًا

وذكرت هيئة الأرصاد الجوية أنه يسود طقس لطيف في الصباح الباكر، ويكون حارا نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائلا للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويكون لطيف في أول الليل مائلا للبرودة في آخره على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، ويكون معتدل الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وفيما يتعلق بتوقعات درجات الحرارة غدا، في مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

- القاهرة 34 - 18

- العاصمة الإدارية 34 - 17

- أكتوبر 35 - 17

- بنها 33 - 18

- دمنهور 34 - 18

- وادي النطرون 35 - 17

- كفر الشيخ 32 - 18

- المنصورة 33 - 18

- الزقازيق 34 - 19

- شبين الكوم 34 - 18

- طنطا 32 - 17

- دمياط 27 - 18

- بورسعيد 26 - 19

- الإسماعيلية 36 - 18

- السويس 34 - 17

- العريش 30 - 18

- رفح 29 - 18

- رأس سدر 34 - 18

- نخل 36 - 12

- كاترين 29 - 11

- الطور 33 - 21

- طابا 35 - 19

- شرم الشيخ 36 - 24

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 18

- مطروح 23 - 17

- السلوم 25 - 16

- سيوة 30 - 20

- رأس غارب 35 - 22

- الغردقة 35 - 22

- سفاجا 36 - 22

- مرسى علم 35 - 23

- شلاتين 33 - 22

- حلايب 30 - 20

- أبو رماد 31 - 22

- رأس حدربة 30 - 21

- الفيوم 36 - 18

- بني سويف 37 - 19

- المنيا 38 - 20

- أسيوط 39 - 20

- سوهاج 38 - 21

- قنا 40 - 21

- الأقصر 41 - 22

- أسوان 41 - 23

- الوادي الجديد 40 - 19

- أبوسمبل 41 - 21