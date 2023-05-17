«الأرصاد» تكشف موعد انخفاض الحرارة.. تهبط من 4 لـ5 درجات مئوية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن موعد انخفاض درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، بداية من غد الخميس 18 مايو الجاري بقيم تتراوح من 4 لـ5 درجة مئوية، حيث تشهد البلاد غدا طقس يسوده نشاط للرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

وأوضحت الأرصاد أنّ درجات الحرارة المتوقعة غدا الخميس 18 مايو مع بداية انخفاضها تسجل على محافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، فضلا عن الوجه البحري العظمى 30 والصغرى 17، السواحل الشمالية العظمى 25 والصغرى 16 درجة.

كما تصل درجات الحرارة العظمى في جنوب سيناء 35 والصغرى 23، شمال الصعيد العظمى 32 والصغرى 18، جنوب الصعيد العظمى 39 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجات الحرارة اليوم

وجاءت درجات الحرارة اليوم الأربعاء، في مدن ومحافظات الجمهورية، كما يلي:

- القاهرة 34 - 18

- العاصمة الإدارية 34 - 18

- أكتوبر 34 - 18

- بنها 33 - 19

- دمنهور 33 - 18

- وادي النطرون 32 - 17

- كفر الشيخ 31 - 19

- المنصورة 32 - 18

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32 - 18

- طنطا 31 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 31 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- رأس سدر 32 - 20

- نخل 30 - 13

- كاترين 28 - 10

- الطور 30 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 32 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبو سمبل 37 - 22