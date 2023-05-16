«الأرصاد» تحذر من استمرار ارتفاع درجات الحرارة غدا

حذرت هيئة الأرصاد الجوية، من استمرار ذروة الموجة الحارة غدا الأربعاء، نظرا لاستمرار تأثير المنخفض الجوي الحار القادم من الصحراء الغربية للبلاد وصحراء الجزيرة العربية، حيث تظل درجات الحرارة على القاهرة بين 34-35 خلال ساعات الظهيرة، في حين أنها تكسر حاجز الـ41 درجة على محافظات جنوب البلاد.

رياح حارة من المناطق الصحراوية

وأشارت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون حار على القاهرة الكبرى والوجـه البحري، وعلى السواحل الشمالية يصبح مائل للحرارة، ويتحول لطقس شديد الحرارة كلما اتجهنا جنوب البلاد، خاصة على محافظات الصعيد وجنوب سيناء، وذلك خلال النهار، خاصة مع تأثير الرياح الشمالية الغربية الحارة على جميع الانحاء، ومع بداية ساعات المساء تتحسن الأحوال الجوية على جميع محافظات الجمهورية، نظرا لانخفاض درجات الحرارة الصغرى بين 12-15 درجة، حيث يسود طقس مائل للبرودة بدءً من السواحل الشمالية وصولا الى القاهرة الكبرى ومنطقة مصر الوسطى، وطقس معتدل على جنوب البلاد.

درجات الحرارة غدا الأربعاء

وفيما يتعلق بتوقعات درجات الحرارة غدا، في مدن ومحافظات الجمهورية، جاءت كما يلي:

- القاهرة 34 - 18

- العاصمة الإدارية 34 - 18

- أكتوبر 34 - 18

- بنها 33 - 19

- دمنهور 33 - 18

- وادي النطرون 32 - 17

- كفر الشيخ 31 - 19

- المنصورة 32 - 18

- الزقازيق 32 - 18

- شبين الكوم 32 - 18

- طنطا 31 - 18

- دمياط 25 - 18

- بورسعيد 24 - 18

- الإسماعيلية 32 - 18

- السويس 31 - 19

- العريش 24 - 17

- رفح 25 - 16

- رأس سدر 32 - 20

- نخل 30 - 13

- كاترين 28 - 10

- الطور 30 - 20

- طابا 31 - 18

- شرم الشيخ 33 - 22

- الإسكندرية 25 - 17

- العلمين الجديدة 24 - 17

- مطروح 23 - 17

- السلوم 26 - 16

- سيوة 30 - 17

- رأس غارب 31 - 21

- الغردقة 32 - 21

- سفاجا 33 - 20

- مرسى علم 33 - 21

- شلاتين 32 - 22

- حلايب 28 - 20

- أبو رماد 31 - 21

- رأس حدربة 31 - 20

- الفيوم 32 - 19

- بني سويف 32 - 18

- المنيا 32 - 18

- أسيوط 33 - 19

- سوهاج 34 - 20

- قنا 37 - 21

- الأقصر 36 - 21

- أسوان 38 - 22

- الوادي الجديد 34 - 19

- أبوسمبل 37 - 22