تفاصيل انطلاق امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 في الإسكندرية.. باق ساعات

أنهت مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية استعدادات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023، والتي ستنطلق يوم السبت المقبل 20 مايو وتنتهي في 25 من الشهر ذاته، ووجه اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، باتخاذ الإجراءات اللازمة لإنجاح عملية سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي.

وتمثلت القرارات التي أصدرها محمد الشريف محافظ الإسكندرية، في الآتي:

- تطهير المدارس لتوفير بيئة امتحانية آمنة وملائمة لأبنائنا الطلاب.

- تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة.

- التنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة وفي حالة ظهور أي أعراض مرضية على الطالب، قد تؤثر عليه أو على المحيطين، ويجرى اتخاذ الإجراءات القانونية لحفظ حقوق الطالب.

- نشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان.

- أصدر المحافظ تعليماته لكافة الأجهزة التنفيذية والأحياء والمرافق العامة للتعاون مع تعليم الإسكندرية لتوفير مناخ مناسب للطلاب .

- التنسيق بين مديرية التربية والتعليم ومديرية الأمن ومديرية الشئون الصحية لتوفير كافة الاحتياجات المطلوبة لسير عملية الامتحانات، مع الالتزام التام بكل الإجراءات اللازمة.

- توجيه رؤساء الأحياء وشركة النظافة بتكثيف أعمال النظافة في محيط المدارس ورفع المخلفات أولًا بأول، والتحفظ على مكبرات الصوت لتهيئة بيئة صحية تسمح للطلاب بأداء الامتحانات بنجاح.

محظورات امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بالإسكندرية

ومن جهة اخرى، عقد الدكتور عربي أبوزيد مدير مديرية التربية والتعليم بحضور نادية فتحي وكيل المديرية اجتماعًـا موسعًـا مع مديري عموم المديرية والإدارات التعليمية وجميع الجهات التنفيذية المسئولة عن سير امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023 بالمديرية، مشددًا خلاله على الالتزام التام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وحظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين والالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وشدد على توفير الأثاث اللازم، حيث تمثلت المحظورات في التالي:

- حظر استخدام الهواتف المحمولة للطلاب والمعلمين داخل اللجان.

- التصدي لحالات الغش أو الإخلال بالعملية الامتحانية بتطبيق اللوائح والقرارات الوزارية المنظمة.

- حضور الملاحظين والمراقبين قبل بداية اللجان.

تعليمات متابعة امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

ولفت إلى أهمية دور الموجه المقيم بكل مدرسة لمتابعة فتح وغلق حجرة الكنترول وفتح مظاريف الأسئلة ومدى وضوح الورقة الامتحانية وانتظام اللجان الامتحانية ومدى كفاية عدد الملاحظين ومراقبي الأدوار وتوافر سجل الأمن وغلق بوابة المدرسة ووجود جدول الإمتحانات ودليل اللجان في مكان واضح وإزالة أية معوقات والتواصل مع غرفة عمليات الإدارة حال وجود مشكلة تحتاج لتدخل الإدارة أو المديرية، ومراعاة الدقة في تقدير الدرجات والمراجعة ورصد الدرجات.

وشدد على موجهي عموم المواد والموجهين الأوائل أن تكون أسئلة الورقة الامتحانية بعيدة كل البعد عن أي إيحاءات سياسية أو دينية أو حزبية أو أية إيحاءات من شأنها إثارة القلق والبلبلة لدى الرأي العام.

تنظيم امتحانات الصف الثالث الإعدادي 2023

وأصدر تعليمات مشددة بالالتزام بالقرارات الوزارية والكتب الدورية المنظمة لأعمال الامتحانات وتوفير الأثاث اللاز ، وحرصًـا على صحة وسلامة أبنائنا الطلاب والقائمين على العملية الامتحانية يتم تعقيم جميع مقار لجان السير بصفة يومية وتوفير طبيب أو زائرة صحية بكل لجنة والتنبيه على الملاحظين والمراقبين ورؤساء اللجان باستخدام أجهزة الكشف الحراري لكل لجنة، ونشر ملصقات طرق الوقاية والإجراءات الاحترازية الواجب اتباعها باللجان وتوفير بيئة امتحانية ملائمة لأبنائنا الطلاب، وتشكيل غرفة عمليات بكل إدارة يترأسها مدير عام الإدارة وبعضوية لشئون الطلاب والأمن والشئون القانونية والتعليم الإعدادي.

وفي سياق متصل أوضح أبوزيد ، أنه على لجان الإدارة ولجان النظام والمراقبة الالتزام التام بتطهير وتعقيم أقسام اللجنة يوميًّـا ، وكذلك تنظيم دخول الأعضاء من بوابات اللجنة ويكون انصراف الأعضاء بعد انتهاء العمل اليومي على دفعات وتوفير سيارة إسعاف لخدمة مقر لجنة النظام والمراقبة .