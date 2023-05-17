مي سليم تطمئن جمهورها بعد حادث التصادم: «الحمد لله الذي نجانا»

طمأنت الفنانة مي سليم جمهورها على تطورات حالتها الصحية بعد الحادث الذي تعرضت له منذ أيام، وذلك عبر تدوينة على حسابها بـ«فيس بوك»، قائلة: «حقيقي المواقف الصعبة بتبين معادن الناس ومحبتهم وأنا ربنا أنعم علي بأجدع إخوات وجمهور، عاجزة عن الشكر لكل من سأل علي بمكالمة أو رسالة».

وقالت مي سليم إنها في حالة صحية أفضل: «أنا الحمدلله بخير وبحمد ربنا على كل حاجة هو كتبها لي، شكرا وربنا ما يوريكم أي حاجة وحشة ابدا، والحمدلله الذي نجانا ووهبنا الحياة من جديد».

تفاصيل حادث مي سليم

وتعرض الفنانة مي سليم لحادث سير، على الطريق الدائري أثناء توجهها إلى تصوير أحد الأعمال الفنية المشاركة بها، يوم الاثنين الماضي، وأدى الحادث إلى تهشم سيارتها تماما بعد وقوع تصادم بين 4 سيارات على الطريق الدائري في اتجاه المعادي، وأدى الحادث إلى إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات تم نقلهم إلى المستشفى لإجراء فحوصات وتلقي العلاج.