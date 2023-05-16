مي سليم ترفض الراحة رغم تعرضها لحادث.. ومصدر: تصور فيلم كابتن جاك في أكتوبر

كشف مصدر مقرب من الفنانة مي سليم، إنها تواصل حاليا تصوير مشاهدها في فيلم كابتن جاك للمخرج شادي علي، رغم تعرضها لحادث سير، أمس الاثنين، على الطريق الدائري، أثناء توجهها للتصوير.

وقال المصدر لـ«الوطن»، إن مي سليم رفضت الحصول على راحة من التصوير، رغم بشاعة الحادث وتهشم سيارتها، من منطلق احترامها لزملائها، الذين تواجدوا داخل موقع التصوير، مضيفا أن مي بخير وتتمتع بصحة جيدة.

مي سليم تصور فيلمها في أكتوبر

وأوضح المصدر، أن مي سليم تواصل تصوير مشاهدها بالفيلم داخل أحد الفنادق بمنطقة السادس من أكتوبر.

شقيقة مي سليم تكشف تفاصيل الحادث

وكانت الفنانة دانا حمدان، شقيقة مي سليم، كشفت عن تفاصيل الحادث عبر حسابها الرسمي بموقع تداول الصور والفيديوهات «انستجرام»، مؤكدة أن شقيقتها تعرضت لحادث صعب على الطريق الدائري أثناء توجهها للتصوير، لكنها لم تتعرض لأي مكروه جراء الحادث، حيث توجهت بالشكر لكل من سأل عنها في هذا الموقف العصيب.