مي سليم تطمئن جمهورها على صحتها: أنا بخير

طمأنت الفنانة مي سليم جمهورها على صحتها بعد حادث تعرضت له خلال الساعات الماضية، إثر اصطدام سيارتها مع ثلاثة سيارات أخرى أثناء مرورها بأحد شوارع القاهرة.

مي سليم: شوفت الموت بعيني

وقالت مي سليم لـ«الوطن»، إنّها في صحة جيدة وحالتها الصحية مستقرة، بعدما كانت قد رأت الموت بعينها أثناء حادث التصادم، بحسب وصفها.

وشكرت مي سليم جمهورها، وكل من سأل عليها بعد ذلك الحادث، متمنية عدم مرور أي شخص بما مرت به خلال الساعات الماضية.

وطرحت مي سليم أغنية جديدة في شهر مارس الماضي، بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى، تحمل اسم «يا بنتي»،عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب، وتعاونت فيها مع كل من الشاعر محمود عبد الله، والملحن محمدي، وتوزيع أحمد أمين، وحققت نحو مائتي ألف مشاهدة فقط.

وتقول كلمات الأغنية، «عدت الأيام يا بنتي.. والليلادي الكل شافك.. وسط فرحة كبيرة وأنتي.. قاعدة لابسة توب زفافك.. أيوه رايحة لدنيا تانية».