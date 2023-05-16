التفاصيل الكاملة لحادث دائري المعادي.. إصابة 4 ونجاة الفنانة مي سليم من الموت

وقع حادث تصادم بين 4 سيارات بالطريق الدائري في اتجاه المعادي بالقاهرة، نتج عنه إصابة 4 أشخاص بجروح وكدمات متفرقة بأنحاء الجسم، وتهشم السيارات من شدة الاصطدام، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البنك الأهلي بمنطقة المعادي الجديدة.

تهشم سيارة الفنانة مي سليم

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية بقسم شرطة البساتين، أن الحادث تهشمت فيه سيارة الفنانة مي سليم، بين 4 سيارات، ونجت من الموت المحقق أثناء ذهابها لتصوير أحد أعمالها الفنية.

تحطم أجزاء من الأربع سيارات

حصلت «الوطن» على أول صور من الحادث الذي وقع بالطريق الدائري، ظهرت خلالها تهشم سيارة مي سليم، وتظهر في الصور تهشم السيارات الأربعة وتحطم أجزاء منها.

ووفقًا للتحريات، أشارت إلى أن السيارة التي تسببت في الحادث حدث بيها عطل فني، واختلت عجلة القيادة من صاحبها تسببت في اصطدام بباقي السيارات أثناء السير نتيجة السرعة الزائدة لإحدى السيارات، وأمرت النيابة، بتفريغ كاميرات المراقبة، لكشف ملابسات الحادث، كما أمرت بالاستعلام عن الحالة الصحية للمصابين.

إرشادات للسائقين أثناء القيادة

وجه اللواء أحمد الشاهد، الخبير المروري، لـ«الوطن»، عدة إرشادات للسائقين أثناء القيادة، من أهمها إنه يجب عدم الإسراع أثناء القيادة فهي تفقد السائق تركيزه، وتجنب استخدام الهاتف قدر الإمكان، مشددًا على ضرورة عدم الانشغال بالمشروبات والمأكولات خلال القيادة، والانتباه إلى حركة المرور، بما في ذلك المشاة والسائقين، مؤكدا على ضرورة اتباع إرشادات الأمان والطرق والإشارات الضوئيّة، والتأكد من أمان المركبة، وصيانتها بشكل منتظم.