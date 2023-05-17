الأمن يكشف ملابسات مقتل شخص بعيار ناري في سوهاج.. وضبط مرتكبي الواقعة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة جرجا بمديرية أمن سوهاج من إحدى المستشفيات بإستقبالها جثة أحد الأشخاص - مقيم بدائرة المركز ) وبها عيار نارى بالرأس ، بسؤال نجله قرر أنه أثناء إستقلاله ووالده سيارة "ميكروباص أجرة" بإحدى الطرق بدائرة المركز متجهان لسوق ماشية كائن بدائرة مركز المنشأة فوجئا بقيام "3 مجهولين يستقلون دراجة نارية" بإعتراض طريقهما محاولين إستيقاف "الميكروباص" وأطلقوا عيار نارى من سلاح كان بحوزتهم مما أدى لإصابة والده التى أودت بحياته .

ضبط مرتكبي الواقعة

وأسفرت جهود فريق البحث المشكل بمشاركة قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج عن أن وراء إرتكاب الواقعة (3 أشخاص "لهم معلومات جنائية" – مقيمين بدائرة مركز شرطة البلينا – أحدهم شقيق زوجة المجنى عليه).

وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهم وأمكن ضبطهم ، وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأقر أحدهم (شقيق زوجة المجنى عليه) بعلمه من شقيقته بتوجه زوجها صباح يوم الواقعة رفقة نجله لشراء رأس ماشية من سوق الماشية المشار إليه ، كما أرشدوا عن (بندقية آلية – عدد من الطلقات لذات العيار - دراجة نارية "بدون لوحات معدنية" المستخدمين فى الواقعة) . تم إتخاذ الإجراءات القانونية.