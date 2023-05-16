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«الأمن العام»: ضبط 306 قضايا مخدرات وتنفيذ 83 ألف حكم قضائي في 24 ساعة

كتب:

 محمد بركات
12:29 م | الثلاثاء 16 مايو 2023
صورة أرشيفية

صورة أرشيفية

شنت أجهزة وزارة الداخلية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملة أمنية أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن ضبط 306 قضايا مواد مخدرة بإجمالي 340 متهما، وضبط 184 قطعة سلاح ناري بحوزة 166 متهما، وتنفيذ 83808 أحكام قضائية.

وجرى ضبط 3 تشكيلات عصابية، و27 متهما هاربًا، و14 متهما بأعمال بلطجة، و325 دراجة نارية مخالفة، و23144 مخالفة مرورية، وفحص 50 من سائقي السيارات على الطرق السريعة للكشف عن تعاطيهم المواد المخدرة، وتبين إيجابية 7 منهم.

 

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بقلم  محمد بركات