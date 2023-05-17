نيفين عبيد: هناك حاجة ماسة لمناقشة القضية السكانية في جلسات الحوار الوطني

قالت الدكتورة نيفين عبيد مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، إنّ هناك حاجة ماسة إلى مناقشة القضية السكانية، لأنها لُب وأساس التنمية، حيث يجب العمل على تحويل السكان إلى أشخاص مفيدون في عملية التنمية وقاطرة لها وليس معوقا للتنمية.

القضية السكانية أحد أهم أركان المحور المجتمعي في الحوار الوطني

وأضافت مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد ومنة الشرقاوي، أنّ القضية السكانية أحد أهم أركان المحور المجتمعي في الحوار الوطني، كما أن لها بُعدا اقتصاديا، وبالتالي فإنها ليست إشكالية وعي منفصل أو مستقل عن الصورة بشكل كامل.

التفكير في مخصصات الإنفاق

وتابعت مقررة لجنة القضية السكانية بالحوار الوطني: «كي نعالج القضية السكانية نحن في حاجة إلى التفكير بمخصصات الإنفاق على التنمية وتكافؤ الفرص بين السكان والمناطق الجغرافية المختلفة، ولدينا محاور جيدة جدا في الحوار الوطني، وسندير حوارا مع أطراف مختلفة مهتمة بالعملية التنموية في مصر، وسنناقش تنمية الخصائص التنمية وما يتعلق بالتعليم والصحة ومواجهة الأزمة الاقتصادية كما سنناقش إشكالية تنظيم الأسرة».