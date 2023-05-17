مسلم: «الوطن» ستستمر في توثيق الحوار الوطني ليكون بمثابة مرجع للأجيال

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن جريدة «الوطن» تعاملت مع الحوار الوطني بأنه حدث غير تقليدي وغير متكرر وفريد من نوعه بمعنى الكلمة، فأمر جيد أن يكون هناك حوار وطني بهذا الشكل وبكل هؤلاء الحضور وبكل هذا العدد من القضايا، والإعداد الجيد والتنظيم المبهر الذي حدث.

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، مع الإعلامية إنجي أنور، الذي يُعرض على شاشة «إي تي سي»، أن «الوطن» لكل هذه الأسباب قررت عمل كتاب توثيقي للحقائق حول الحوار الوطني، بعيدًا عن أي آراء، إذ نوثق فيه الاجتماعات والقرارات، من وقت دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي لهذا الحوار، مرورًا باستجابات السيسي التي حدثت على هامش مطالب الحوار قبل بدئه.

كل القرارات التي تم اتخاذها من قبل أعضاء مجلس الأمناء تم تدوينها

وأشار رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، إلى أن الكتاب الذي أخرجته «الوطن» ضم أعضاء مجلس أمناء الحوار الوطني ونشاطهم وأعمالهم، مؤكدًا أن كل القرارات التي تم اتخاذها من قبل أعضاء مجلس الأمناء تم تدوينها إذ أن التجهيز لهذا الحوار الوطني استغرق عامًا على غير العادة، فهي كانت بمثابة فترة طويلة وتحتاج لرصد، «الناس اللي كانت بتلوم على تأخر تجهيز الحوار لما شافوا الجلسة الافتتاحية عرفوا أن التجهيز عبقري وبالتالي يأخذ وقتًا طويلا».

الحوار الوطني حدث فريد وغير تقليدي

وتابع: «الكتاب يحوي كل هذا، إحنا مش وقفنا لحد كده في الوطن، إحنا قولنا ده بس جزء أول، وهيبقى فيه أجزاء ثانية توثق كل الجلسات، بحقائق واضحة، فلان قال كذا، وتم التوافق على كذا، عشان يبقى مرجع للأجيال الحالية والقادمة يطلعوا فيه على ما حدث في الحوار الوطني منذ دعوة الرئيس بالتجهيز له وحتى قراراته وتوصياته النهائية»، مؤكدا أن «الحوار الوطني حدث فريد وغير تقليدي، واللحظة نفسها مهمة في تاريخ مصر، عشان كده وثقناها ونرصدها».