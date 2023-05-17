إمام أحمد: كافة التيارات السياسية تجلس على طاولة الحوار الوطني (فيديو)

قال إمام أحمد، رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن»، إن جلسات الحوار الوطني الفعلية انطلقت يوم الأحد الماضي وبدأت بالمحور السياسي، مشيرًا إلى أنه جرى مناقشة العديد من القضايا مثل قانون الانتخابات والدوائر الانتخابية، ونظام الانتخابات والعديد من القضايا المتعلقة بالمحور السياسي، وشهدت الجلسات تنوع وجهات النظر، فالجميع يجلس على طاولة الحوار الوطني من اليمين لليسار وكافة التيارات السياسية ممثلة ومتواجدة.

إمام أحمد: فئتان مستثناة من الحوار الوطني

وأضاف رئيس القسم السياسي بجريدة «الوطن»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية أسماء يوسف، ببرنامج «8 الصبح»، المذاع على شاشة «dmc»، أنه يوجد فئتين مستثناة من الحوار الوطني، وهما جماعة الإخوان ومن تورط بالعنف ومن يرفض دستور 2014، وباستثناء هاتين الفئتين جميع الفئات ممثلين بالحوار الوطني، والمناقشات كانت متنوعة والآراء كانت مختلفة فيما يتعلق بالنظام الانتخابي سواء كانت قائمة مطلقة وقائمة نسبية، لافتًا إلى تقسيم الدوائر والنقابات والمجتمع الأهلي والنقاشات كان مثمرًا، ولأول مرة تم مد جسور التواصل بين القوى السياسية والجميع سمع الطرف الآخر وجلسوا على طاولة واحدة.

مقترحات عديدة لتحفيز الاستثمار السياحي بمصر لزيادة عدد السائحين

وأشار «أحمد»، أن يوم الثلاثاء جرى مناقشة المحور الثاني وهو الاقتصادي وتركزت المناقشات في اليوم الأول على قضيتين، وهما «السياحة والعدالة الاجتماعية»، كما كانت هناك مقترحات عديدة لتحفيز الاستثمار السياحي بمصر لزيادة عدد السائحين بمصر وتنويع خريطة السياحة بمصر، موضحًا أنه فيما يتعلق بالعدالة الاجتماعية كانت هناك مقترحات حول توسيع حزمة العدالة الاجتماعية ومظلتها.

وأوضح، أن الحكومة بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، طرحت مجموعة وحزمة من إجراءات الحماية الاجتماعية لتحقيق العدالة الاجتماعية، مشيرا لوجود مناقشات أخرى داخل الأسابيع المقبلة حول تلك القضايا.