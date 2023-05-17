مسلم: الدولة جادة في الحوار الوطني.. والمعارضة في مصر مُنتعشة

قال الكاتب الصحفي الدكتور محمود مسلم، رئيس مجلس إدارة جريدة الوطن، رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، إن موافقة الرئيس عبد الفتاح السيسي على بعض مطالبات المعارضة قبل بدء الحوار الوطني مؤشر بأن النظام جاد في هذا الحوار، ومن أهم تلك المطالب مد الإشراف القضائي على الانتخابات، إذ أن الدستور كان مُحدد الإشراف القضائي على الانتخابات 10 سنوات ثم يُلغى، وبالتالي فإن الانتخابات الرئاسية المقبلة كانت ستتم دون إشراف قضائي لولا تدخل الرئيس ووافق على طلب المعارضة بمد الإشراف القضائي على الانتخابات.

الرئيس السيسي استجاب لطلبات أخرى

وأضاف «مسلم»، خلال حواره في برنامج «مصر جديدة»، الذي يُعرض على شاشة «إي تي سي»، من تقديم الإعلامية إنجي أنور، أن الرئيس السيسي استجاب لطلبات أخرى مثل أمور خاصة بزيادة المرتبات والعلاوات، موضحًا أن ما قيل في الجلسات الافتتاحية وما بعدها من كلمات للحضور والمشاركين ومدى جرأتها وتنوعها تكشف عن إرادة قوية لإنجاح هذا الحوار، وتدل على ثقة النظام في ذاته وإرادته لإنجاح هذا الحوار الوطني مهما كانت الانتقادات ومهما كانت الآراء الأخرى.

المعارضة في مصر منتعشة منذ ما يزيد عن عام

وأوضح رئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، أن المعارضة في مصر منتعشة منذ ما يزيد عن عام، وهذا ليس فضلًا من النظام عليها، مؤكدًا في الوقت ذاته أن المعارضة غير خاسرة على الإطلاق بعد مشاركتهم في الحوار الوطني بل العكس هو الصحيح إذ أنهم كسبوا كثيرا، ويعيشون حالة من الانتعاشة، ويطلبون أشياء كثيرة ويتم الاستجابة لبعضها ورفض البعض الآخر، وهذا أمر طبيعي للغاية، كما أن المعارضة أصبحت أكثر التحامًا بالشارع المصري، بعد أن كانوا يكتفون بالبيانات والكلمات فقط.

وتابع: «المعارضة اختارت ناس تمثلها في الحوار، وبالتالي الحوار الوطني هيطلع كوادر من المناقشات، فالكوادر ستطفو على السطح السياسي والناس تنظر لها نظرة تانية في المستقبل، مصر بجميع تفاصيلها هي الرابح من القرارات الحوار الوطني وكل قطاعاتها ونظامها ومعارضتها، هما دول اللي كسبانين من الحوار، وإن شاء الله هنلاقي أفكار تؤدي إلى تقدم البلد الفترة الجاية».