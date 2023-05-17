إصابة 3 أشخاص في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بكفر الشيخ

أصيب 3 أشخاص بجروح مختلفة، في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بمركز الرياض بمحافظة كفرالشيخ، وجرى نقل المصابين بسيارات الإسعاف إلى مستشفى كفر الشيخ العام لتلقي العلاج اللازم.

تفاصيل المشاجرة

وتلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفرالشيخ، إخطارا بورود إشارة من نقطة شرطة المستشفى تفيد بوصول مصابين في مشاجرة بسبب خلافات الجيرة بدائرة مركز الرياض.

بالانتقال والفحص تبين من سجلات مستشفى كفر الشيخ العام، إصابة كل من «ر.ا.ف»، 34 سنة، بجروح وكدمات، و«أ.ا.ف»، 31 سنة، بجروح وكدمات متفرقة بالجسم، كما أُصيب «م.ح.ع»، 32 سنة، باشتباه قطع بالرسغ الأيمن.

تقديم الإسعافات الأولية للمصابين

وجرى تقديم الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة للمصابين بمستشفى كفر الشيخ العام، تحت إشراف الدكتور وائل أبو المجد، مدير عام المستشفى، وحُرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.