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ضبط مصنع لحوم مجهولة المصدر في القطامية

كتب:

محمد بركات
12:26 م | الأربعاء 17 مايو 2023
لحوم (أرشيفية)

لحوم (أرشيفية)

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط المسئول عن مصنع لتصنيع اللحوم في القطامية، لإدارته المصنع دون ترخيص وحيازته كمية كبيرة من اللحوم غير صالحة للاستخدام الآدمي بدون بيانات تفيد تاريخ الإنتاج ومدة الصلاحية ومجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وعثر بداخل المصنع على (300 كيلوجرام مصنعات لحوم ودواجن - 2225 كيلوجرام مصنعات لحوم ودواجن - وجميعها مجهولة المصدر وغير صالحة للاستخدام الآدمي وطرحها بالأسواق).

 وبمواجهته اعترف بإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته للمضبوطات بقصد تصنيع مصنعات اللحوم لتحقيق أرباح غير مشروعة.

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