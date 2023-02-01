«حماية المستهلك» يضبط 2400 لتر  منظفات مجهولة المصدر و50 كيلو لحوم فاسدة بقنا

صرح اللواء أشرف الداودي محافظ قنا، أن جهاز حماية المستهلك بالتنسيق مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة قنا، ومديرية الشؤون الصحية والتموين والطب البيطري، شنوا حملات تفتيشية موسعة على أسواق المدينة، في إطار اهتمام وتوجيهات القيادة السياسية بمراقبة الأسواق وحماية المستهلك ومكافحة كافة أشكال الغش التجاري وغلاء الأسعار.

بودرة كيميائي

وأضاف محافظ قنا أن الحملة أسفرت عن ضبط 18 شيكارة بودر كيميائي وزن الواحدة 25 كيلو جرام بإجمالي 450 كيلو، مجهول المصدر مدون عليه بيانات بلغات أجنبية، وضبط عدد 300 إستيكر لعلامات تجارية مختلفة ومتنوعة، وضبط 2 تانك سعة التانك 1000 لتر معبأ ومُحضر يدويا للبيع سائبا للمستهلك، و 2 برميل سعة الواحد 200 لتر معبأ مواد منظفات مجهولة المصدر ، و30 جركن أزرق سعة الواحد 60 لترا فارغ، و 8 جراكن زنة الواحد 10 لتر شفاف اللون به مواد عطرية مجهولة المصدر .

كما تم ضبط عدد 990 جركن وزجاجة فارغة، بالإضافة إلى ضبط 50 كيلو لحوم ومفروم وكبدة غير صالحة للاستخدام الآدمي داخل مطعم وثلاجة لحوم، فضلاً عن تحرير 5 محاضر عدم حمل شهادة صحية ونظافة، ومحضر عدم الإعلان عن الأسعار .

جهاز حماية المستهلك في قنا

كما ناشد محافظ قنا المواطنين بضرورة معاونة الأجهزة التنفيذية وجهاز حماية المستهلك في جهودهما المبذولة لضبط الأسواق من خلال الاهتمام بالإبلاغ عن أي شكاوى حتى يتسنى للأجهزة التنفيذية، اتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين وضبط الأسواق، كما دعا التجار إلى الالتزام بقانون حماية المستهلك وتعزيز الثقة مع المستهلكين من خلال مراعاة مصالحهم والبعد عن الممارسات المخالفة للقانون.